Канунников о первой машине: «Opel Insignia, 1,2 млн рублей. Я пацан 18-летний, тогда еще ни разу не водил»

рассказал о покупке первой машины с зарплаты в «Зените».

– Я переподписал контракт [в 2009 году] с увеличением икс 8.

– Писали, что ребята в дубле в твое время получали 150-200 тысяч рублей.

– Очень хорошие деньги, да. Я начал тренироваться с первой командой, и через полгода снова переподписали контракт.

– Икс сколько?

– От новой зарплаты – еще там есть...

– Помнишь свою самую спонтанную покупку?

– Когда первую машину покупал, Opel Insignia, приехал пацан 18-летний в салон, стоит, смотрит, выбирает машины. Менеджер со стороны смотрит: типа, чего пришел сюда? Я спросил цену. Он: миллион двести. Ну и... Обычно же подходят, что-то подсказать, посоветовать. А с меня-то что взять?

Я говорю: «Беру». Он офигел: «А как берете»? Говорю: «Сейчас за деньгами съезжу и наличку привезу». Или по карте, не помню. И на тот момент я машину ни разу не водил.

– Но уже купил.

– Я приехал в автосалон с Андрюхой Зайцевым. Когда купили машину, я ему говорю: «Садись за руль, повезешь меня домой». Ну мне страшно, я же не умею. Он доехал на набережной где-то, вышел, говорит: «Теперь твоя очередь». А я только один раз с инструктором покатался.

Из-за денег разные истории случались. Якобы друзей стало гораздо больше. Я молодой, ходил вечерами на ночные дискотеки, все счета я оплачивал. Приходили вдвоем, а под конец вечера 20 человек за столом. И кто там чего ест, пьет, курит – фиг его знает. А платит Максим.

И деньги я занимал. Человеку, с которым хорошо дружил. И что имеем? Ни друга, ни денег, – сказал воспитанник .