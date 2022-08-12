Радимов о ЦСКА: «Команду излишне перехваливают, календарь у нее не самый сложный на старте сезона»

Теги ЦСКА Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Хорхе Карраскаль Хесус Медина Футбол

Владислав Радимов оценил перспективы ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Безусловно, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль – большие молодцы. Парагваец набрал уже пять очков по системе «гол+пас» (3+2), а колумбиец – четыре (3+1).

Но давайте посмотрим, как они проявят себя в матчах с сильными соперниками. Одно дело – забивать «Уралу», «Пари НН» и «Факелу», совсем другое – противостоять «Зениту».

Это касается ЦСКА в целом. Команду на старте сезона излишне перехваливают, поскольку календарь у нее не самый сложный», – сказал бывший хавбек ЦСКА и «Зенита».

Чемпион России примет армейцев в 5-м туре чемпионата России 13 августа. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

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