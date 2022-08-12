«ПСЖ» вряд ли подпишет Рэшфорда этим летом

«ПСЖ» вряд ли подпишет форварда .

Клуб из Парижа проявил первоначальный интерес к 24-летнему англичанину, даже состоялись переговоры на эту тему, но парижане вряд ли станут двигаться в этом направлении.

Несмотря на то, что Рэшфорд – долгосрочная цель , клуб не станет больше никого подписывать этим летом, если никто не покинет команду.

В то же время клуб из Манчестера вряд ли готов продать Рэшфорда, учитывая поиски форварда, которые и так ведутся. Также в «Юнайтед» знают о лояльности игрока.

Контракт Маркуса с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года, но также есть опция продления соглашения еще на год. Подробная статистика игрока доступна здесь.