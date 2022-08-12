Никифоров стал ассистентом Карпина в сборной России после назначения Писарева в «Химки»

вошел в тренерский штаб сборной России.

51-летний специалист стал ассистентом главного тренера национальной команды .

После завершения карьеры игрока Никифоров учился в Высшей школе тренеров. В 2015 году он стал ассистентом тренера в казахстанском «Иртыше». Позже стал помощником Дмитрий Хохлова в «Кубани», а в 2017 перешел с ним в «Динамо»-2.

В октябре 2017 года вошел в штаб Дмитрия Хохлова в основной команде бело-голубых.

«С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, еще со времен игровой карьеры. Но что более важно – у него есть опыт работы помощником главного тренера.

Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на – просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», – сказал Карпин.

Ранее Писарев, еще один ассистент Карпина, возглавил .