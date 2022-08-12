Андрей Талалаев: «Ахмат» – лицо Чечни. Внимание Кадырова велико – на нас влияют санкции, функционируем благодаря ему»

рассказал о влиянии на «Ахмат».

– Каково сейчас влияние Рамзана Кадырова на «Ахмат»?

– «Ахмат» является лицом Чеченской республики. Руководит Чеченской республикой Рамзан Кадыров. Конечно, его внимание и влияние велико. В прошлом году он несколько раз приезжал на тренировки команды. Сейчас решаются все организационные вопросы, которые возникают.

Клуб становится более разнообразным. Нам купили комфортабельный автобус, так как не во все места можно добраться на самолете. Скоро привезут криокамеру.

Плюс, на нас санкции влияют больше, чем на другие клубы, но мы продолжаем функционировать во многом благодаря тому, что руководитель республики и наш президент, который является председателем Парламента республики, делают все возможное для функционирования команды.

После матча с «Зенитом» зашел Магомед Даудов и сказал, что звонил президент республики и поздравил с неплохим результатом, ему очень понравилось качество игры. Было очень приятно, – сказал главный тренер .