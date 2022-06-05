Талалаев о санкциях: «Заказать тренажер или надувные манекены, которые раньше можно было получить за 2 недели, не так просто, требуется смекалка»

Главный тренер «Ахмата» рассказал о влиянии санкций на клуб.

– выиграл в московском арбитражном суде дело против компании Google, заблокировавшей клубный канал. Готовы встречать эшелоны с деньгами?

– Не хочу иронизировать на этот счет. Считается, что санкции мешают жить, но мы спокойно функционируем, спасибо руководству клуба.

Однако сложности есть, и не только в информационном поле. Заказать тренажер, доставляющий мячи в нужную точку, или надувные манекены, которые раньше можно было получить за две недели, не так просто, требуется смекалка.

Многие над этим шутят, а мы живем и работаем в той действительности, с которой придется столкнуться и другим клубам. Действуем в определенных рамках, как санкционных, так и бюджетных, но доказываем, что это можно компенсировать качеством игры, – сказал Талалаев.