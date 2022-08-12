Аршавин о Быстрове в матче легенд «Зенита» и «Спартака»: «С таким животом уже, наверное, никуда не может убежать»

высказался о матче-реванше легенд «Зенита» и .

В первой игре сине-бело-голубые победили красно-белых в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

Ответная встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 2 сентября.

— Есть ли у красно-белых шанс взять реванш?

— Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… Свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

— Для результата им нужно омолодить состав?

— Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый [Быстров], правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать.

Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать, – сказал заместитель генерального директора по спортивному развитию .