Рязанцев о меме «Извините, пирожки!»: «Завязывают с алкоголем. А с пирожками можно не завязывать»

высказался о меме «Извините, пирожки!»

— Вас в помнят не только по трофеям за «Рубин» и «Зенит» и голу в ворота «Барселоны», но и по ставшей мемом фразе «Извините, пирожки!», использованной в микст-зоне как повод не останавливаться на разговор с журналистами. Сейчас завязали с этой фишкой?

— Завязывают с алкоголем. А с пирожками можно не завязывать (улыбается).

— То есть будете это повторять?

— А вы меня с тех пор видели хоть раз с пирожками?

— Нет.

— Вот и ответ, – сказал хавбек .