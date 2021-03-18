Александр Рязанцев: «В будущем в РПЛ должны играть частные клубы. Бюджетные средства не всегда расходуются как надо»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев высказался о частном и бюджетном финансировании клубов.

– Вы говорили, что хотите вернуться в в составе . При этом была информация о сокращении РПЛ. Как к этому относитесь?

– У нас большая страна с большим количеством клубов и стадионов. Поэтому, по-моему, лигу стоит только расширять. Другой вопрос, что финансирование клубов из регионального бюджета должно сойти на минимум. В будущем в РПЛ должны играть частные клубы – такие, как «Торпедо», «Велес», «Чайка» и другие.

Потому что люди, которые сами вкладывают деньги, более рационально их расходуют. Бюджетные же средства не всегда расходуются так, как надо. Через какое-то время, наверное в лиге будут выступать только частные, хороший пример показывают и .

– В теперь тоже нет бюджетных денег.

– Если он говорит, значит это так. Они молодцы, берут молодых футболистов, раскручивают их и продают, – сказал Рязанцев.