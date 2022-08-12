Юран о «Химках»: «Мы бы поборолись за 5-е место. Именно такую задачу перед собой ставил»

Сергей Юран оценил перспективы «Химок» в текущем сезоне Мир РПЛ.
На днях он был уволен с поста главного тренера подмосковного клуба.
— Если бы остались в «Химках», на что бы претендовала команда в этом сезоне?
— Когда только принял команду, сразу же пообещал, что «Химки» останутся в РПЛ. В первом матче, если помните, мы уступили «Динамо». Журналисты задали мне вопрос: «Уверены, что задача выполнима?» Ответил, что от своих слов не отказываюсь. В итоге мы сохранили прописку в РПЛ.
— А на что могли замахнуться в этом сезоне?
— Меня как-то спросили перед началом сезона: «Какое место вас бы устроило?»
— А вы?
— Ответил — пятое.
— Амбициозно.
— Потом мне даже перезвонили и уточнили, действительно ли я сказал про пятое место. Мол, может, меня неправильно поняли? Но я повторил: меня устроит пятое место. Именно такую задачу перед собой поставил.
— Думаете, могли бы залезть в пятерку?
— Я же сужу по уровню команд РПЛ, с которыми мы встречались. Весной мы удачно сыграли и с ЦСКА, и со «Спартаком». Понял, что можем конкурировать даже с нашими грандами. Доукомплектовали команду. Возможно, нужно было бы приобрести еще одного-двух.
Я максималист по жизни и парням всегда об этом говорил. Считаю, мы бы поборолись за пятое место, – сказал Юран.