«Црвена Звезда» и ЦСКА интересуются 19-летным Егором Пруцевым. Шансы сербов выше – игрок хочет в Европу

Команда из Сербии проявляет интерес к 19-летнему .

и ЦСКА заинтересованы в трансфере полузащитника «Сочи».

«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», – отметил источник «Чемпионата».

Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Нефтехимике» на правах аренды, забив три гола и отдав две результативные передачи в 13 играх Первой лиги.

В первой половине сезона-2021/2022 полузащитник выступал в «Текстильщике».