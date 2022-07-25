«Црвена Звезда» и ЦСКА интересуются 19-летным Егором Пруцевым. Шансы сербов выше – игрок хочет в Европу

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Команда из Сербии проявляет интерес к 19-летнему Егору Пруцеву.

«Црвена Звезда» и ЦСКА заинтересованы в трансфере полузащитника «Сочи».

«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», – отметил источник «Чемпионата».

Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Нефтехимике» на правах аренды, забив три гола и отдав две результативные передачи в 13 играх Первой лиги.

В первой половине сезона-2021/2022 полузащитник «Сочи» выступал в «Текстильщике».

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