«Црвена Звезда» и ЦСКА интересуются 19-летным Егором Пруцевым. Шансы сербов выше – игрок хочет в Европу

Команда из Сербии проявляет интерес к 19-летнему Егору Пруцеву.
«Црвена Звезда» и ЦСКА заинтересованы в трансфере полузащитника «Сочи».
«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», – отметил источник «Чемпионата».
Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в «Нефтехимике» на правах аренды, забив три гола и отдав две результативные передачи в 13 играх Первой лиги.
В первой половине сезона-2021/2022 полузащитник «Сочи» выступал в «Текстильщике».