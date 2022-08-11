Хавбек «Спартака» Игнатов о цели на сезон: «Финишировать на первом месте. Остальное не так важно»

Полузащитник Михаил Игнатов рассказал, что нацелен на победу в Мир РПЛ со «Спартаком».

– У тебя есть персональные цели на сезон?

– Расскажу в конце года, когда они будут достигнуты. Сейчас могу озвучить лишь одну. Самая ключевая задача – финишировать на первом месте. Все остальное – не так важно, – сказал Игнатов.

Сейчас «Спартак» занимает 2-е место в таблице Мир РПЛ, хотя у них с ЦСКА идентичные показатели. У обеих команд по 10 очков.

«Спартак» при Абаскале атакует много и остро – такого не было очень давно

Лучший старт «Спартака» в XXI веке: 10 очков и +8 по разнице мячей. Прошлый топ-результат был в чемпионском сезоне