Депай стал ближе к уходу из «Барсы». «Юве» не хочет платить и надеется на бесплатный переход

Мемфис Депай стал ближе к уходу из «Барселоны».
Об этом пишет Marca, отмечая, что будущее форварда остается неопределенным.
На Депая претендует «Ювентус» – клуб не хочет платить за игрока, у которого остался год по контракту, и рассчитывает на бесплатный переход.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Юве» хочет поторопиться с трансфером. Туринцы обсуждают двухлетний контракт с юристами Мемфиса.
Депай, как отмечается, согласится на расторжение контракта с «Барсой», только когда его устроит предложение.