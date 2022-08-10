Депай стал ближе к уходу из «Барсы». «Юве» не хочет платить и надеется на бесплатный переход

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Мемфис Депай стал ближе к уходу из «Барселоны».

Об этом пишет Marca, отмечая, что будущее форварда остается неопределенным.

На Депая претендует «Ювентус» – клуб не хочет платить за игрока, у которого остался год по контракту, и рассчитывает на бесплатный переход.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Юве» хочет поторопиться с трансфером. Туринцы обсуждают двухлетний контракт с юристами Мемфиса.

Депай, как отмечается, согласится на расторжение контракта с «Барсой», только когда его устроит предложение.

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