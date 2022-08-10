Форвард «Ньюкасла» Уилсон: «Преклонение колена утратило значение. Правительство должно делать больше, игроки не могут пытаться что-то изменить одни»

Форвард заявил, что преклонение колена утратило свое значение.

В этом сезоне преклонять колено в знак борьбы с расизмом перед матчем будут только в некоторых турах АПЛ, а также финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

«Делать это каждый тур только потому, что нам так сказали... Вероятно, жест размылся и утратил свое значение.

Думаю, все сводится к тому, что правительство должно делать больше. Все любят футбол, футбол объединяет, но мы не можем пытаться что-то изменить в одиночку», – сказал Уилсон.

Виейра считает, что нужно и дальше преклонять колено в АПЛ в знак борьбы с расизмом: «Мы все против дискриминации»