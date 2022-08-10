Форвард «Вест Хэма» Антонио: «Мы не должны совсем отказываться от преклонения колена, это все еще значимо. Так дети обучаются»

Нападающий считает, что жест преклонения колена не потерял значимости.

В этом сезоне преклонять колено перед матчем будут только в некоторых турах , а также финалах Кубка Англии и Кубка лиги.

«Однозначно хорошо, что преклонение колена не отменили полностью. Но этот жест окажет большее влияние, если будет использоваться перед значимыми матчами.

Я бы не сказал, что мы должны совсем отказаться от преклонения колена. Это все еще имеет значение.

Когда дети приходят на матчи, они всегда спрашивают: «Зачем они это делают?» Я точно знаю, что дети задаются вопрос. Так они обучаются», – сказал Антонио.