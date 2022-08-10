«Спартак» и Хендрикс ведут переговоры о расторжении контракта (Metaratings)

может досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником .

Клуб ведет переговоры с игроком о расторжении контракта, сообщает Metaratings.ru. Соглашение рассчитано до 2024 года.

Обе стороны заинтересованы в прекращении сотрудничества, поэтому в ближайшее время окончательные детали могут быть улажены.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021 года за 500 тысяч евро. Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в аренде в «Фейеноорде».

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.