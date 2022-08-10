«Спартак» и Хендрикс ведут переговоры о расторжении контракта (Metaratings)

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«Спартак» может досрочно прекратить сотрудничество с полузащитником Йорритом Хендриксом

Клуб ведет переговоры с игроком о расторжении контракта, сообщает Metaratings.ru. Соглашение рассчитано до 2024 года. 

Обе стороны заинтересованы в прекращении сотрудничества, поэтому в ближайшее время окончательные детали могут быть улажены.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021 года за 500 тысяч евро. Вторую половину прошлого сезона хавбек провел в аренде в «Фейеноорде». 

Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

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