Тил и Хендрикс не хотят возвращаться в Россию. «Фейеноорд» изучает возможность бесплатно подписать игроков «Спартака» летом

Гус Тил и Йоррит Хендрикс могут летом бесплатно уйти из «Спартака».
Оба футболиста выступают за «Фейеноорд» на правах аренды. Клуб из Роттердама изучает возможность бесплатно подписать их по завершении сезона.
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) попросила ФИФА разрешить легионерам РПЛ расторгнуть контракты с клубами без последствий для них.
Ни Тил, ни Хендрикс не намерены возвращаться в Россию, сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf.
Тил забил 19 голов в 36 матчах в этом сезоне, его статистика – здесь. У Хендрикса 1 гол в 4 матчах в 2022 году, его статистика – тут.