Тил и Хендрикс не хотят возвращаться в Россию. «Фейеноорд» изучает возможность бесплатно подписать игроков «Спартака» летом

Гус Тил и могут летом бесплатно уйти из .

Оба футболиста выступают за на правах аренды. Клуб из Роттердама изучает возможность бесплатно подписать их по завершении сезона.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( ) попросила разрешить легионерам расторгнуть контракты с клубами без последствий для них.

Ни Тил, ни Хендрикс не намерены возвращаться в Россию, сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf.

Тил забил 19 голов в 36 матчах в этом сезоне, его статистика – здесь. У Хендрикса 1 гол в 4 матчах в 2022 году, его статистика – тут.