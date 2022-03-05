Тил и Хендрикс пока не обращались в «Спартак» насчет расторжения контрактов (Metaratings.ru)

Полузащитники Гус Тил и , выступающие на правах аренды за «Фейеноорд», не намерены возвращаться в Россию.

При этом красно-белые, по данным Metaratings.ru, еще не получали обращений со стороны нидерландцев с просьбой расторгнуть их соглашения.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) попросила ФИФА разрешить легионерам расторгнуть контракты с клубами без последствий для них.

Позже стало известно, что по окончании сезона планирует подписать Тила и Хендрикса как свободных агентов.