Бернарду Силва: «Мне хорошо в «Сити», но я понятия не имею, что будет дальше. Если останусь, то буду счастлив, если нет – то это футбол»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем будущем. 

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к хавбеку. 

– Этим и прошлым летом было много слухов о тебе. Каким ты видишь свое будущее?

– Я всегда говорил, что мне здесь хорошо, но я понятия не имею, что будет дальше. Посмотрим, честно.

У меня очень честные отношения с клубом. Я был откровенен с ними, и они знают, чего я хочу. Если я останусь, я буду очень счастлив, и я всегда буду уважать этот клуб и выкладываться изо всех сил. Если нет – то это футбол, и мы просто посмотрим, что произойдет, – сказал Силва.

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