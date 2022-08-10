Глушаков об увольнении Юрана из «Химок»: «Было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб»

прокомментировал увольнение из «Химок» тренера .

«Конечно, было неожиданно, что у нас поменялся тренерский штаб. Комментировать это не буду – это решение руководства. Могу поблагодарить Сергея Николаевича и тренерский штаб за проведенную работу.

Но такова футбольная жизнь – часто приходиться расставаться. Сегодня уже провели первую тренировку под руководством нового штаба. Начали подготовку к «Ахмату», – сказал Глушаков.

Контракт между Юраном и «Химками» расторгли по соглашению сторон. Тренер возглавил команду в феврале этого года.

Новым главным тренером назначен Николай Писарев.

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