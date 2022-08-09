«Барса» может расторгнуть контракт с Умтити в 2023-м, если не продаст его этим летом

может расторгнуть контракт с в следующем году.

В январе защитник продлил соглашение с клубом до 2026 года. Его зарплата при этом сократилась на 10%, а остальная часть распределилась на весь срок действия контракта.

В условия нового соглашения был включен пункт о возможном его расторжении 30 июня 2023 года – в этот день истекал срок прошлого контракта француза.

Однако приоритетным вариантом для «Барсы» является продажа игрока в это трансферное окно. Умтити знает, что должен покинуть клуб, и ищет новую команду.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел всего один матч. Его статистика – здесь.