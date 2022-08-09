«Барса» может расторгнуть контракт с Умтити в 2023-м, если не продаст его этим летом

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«Барселона» может расторгнуть контракт с Самюэлем Умтити в следующем году. 

В январе защитник продлил соглашение с клубом до 2026 года. Его зарплата при этом сократилась на 10%, а остальная часть распределилась на весь срок действия контракта. 

В условия нового соглашения был включен пункт о возможном его расторжении 30 июня 2023 года – в этот день истекал срок прошлого контракта француза. 

Однако приоритетным вариантом для «Барсы» является продажа игрока в это трансферное окно. Умтити знает, что должен покинуть клуб, и ищет новую команду. 

В прошлом сезоне Ла Лиги 28-летний футболист провел всего один матч. Его статистика – здесь.

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