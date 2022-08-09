Миранчук очень близок к переходу в «Торино» (TuttoAtalanta.com)

очень близок к переходу в «Торино».

Об этом сообщает сайт TuttoAtalanta.com. На каких условиях будет осуществлена сделка – не уточняется.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Алексея в «Торино», хотя стороны были близки к договоренности об аренде игрока с правом выкупа за 12 млн евро.

Подробную статистику Миранчука можно изучить здесь.

«Торино» арендует Влашича у «Вест Хэма» с правом выкупа за 15+3 млн евро. Возможность перехода Миранчука разблокирована