«МЮ» отказался от Арнаутовича. Фанаты прислали много писем в клуб, напомнив об оскорблениях форварда в адрес албанцев на Евро-2020

не перейдет в .

Клуб из Манчестера по просьбе тренера Эрика тен Хага хотел подписать 33-летнего форварда сборной Австрии.

На выходных «МЮ» предложил 8 млн евро «Болонье», получил отказ и собирался улучшить предложение, однако в итоге решил отказаться от трансфера, утверждает The Athletic.

После новостей об интерес к Марко в «Ман Юнайтед» поступили много жалоб от болельщиков. Некоторые написали электронное письмо лично генеральному директору клуба .

Например, фанаты писали о том, что бывший игрок «Вест Хэма» и «Сток Сити» оскорблял албанцев во время игры Австрии против Северной Македонии на . Майкл Дамевски, выходец из Северной Македонии, спросил у «МЮ», как возможное подписание контракта с Арнаутовичем соответствует абсолютной нетерпимости клуба к расизму. Сотрудник «Юнайтед» ответил, что подобные опасения были приняты к сведению.

Арнаутович после той игры на Евро в соцсетях настаивал, что он не расист. Он также отверг обвинения в том, что в 2009 году оскорблял соперника на расовой почве, играя за «Твенте».

Ранее сообщалось, что тен Хаг очень хочет видеть Арнаутовича в клубе. Они хорошо знают друг друга как раз по «Твенте». Там они вместе работали с 2006 по 2009 год.

В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами в 33 матчах Серии А. Его статистика – здесь.