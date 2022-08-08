«МЮ» уверен в трансфере Арнаутовича и улучшит предложение для «Болоньи»

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отказалась продать Марко за 9 млн евро, и «МЮ» сделает улучшенное предложение.

Клуб из Манчестера уверен в подписании 33-летнего форварда сборной Австрии.

В Арнаутовиче видят игрока с характеристиками, отличными от тех, что есть у нынешних футболистов команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень хочет видеть Арнаутовича в клубе. Они хорошо знают друг друга по «Твенте». Там они вместе работали с 2006 по 2009 год.

В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами в 33 матчах Серии А. Его статистика – здесь.