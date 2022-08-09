Ливерпуль – Кристал Пэлас 15.08.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Всем любителям АПЛ сообщаем, что 15 августа программу 2-го тура АПЛ закроет матч «Ливерпуля» и «Кристал Пэласа». Эти две команды в первом туре побед не одержали и теперь жаждут отыграться за свои неудачи.

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Ливерпуль

Начало сезона для «Ливерпуля» в АПЛ оказалось смазанным: вернувшийся после года отсутствия «Фулхэм» и вовсе чуть не лишил команду набранных очков, дважды ведя в счете. Сказалась недонастройка на матч: дважды Митрович выводил «дачников» вперед, однако сначала Нуньес, а потом Салах выручили команду и спасли от очень неприятного поражения. Можно ожидать, что такое сопротивление «Ливерпулю» будет оказывать немало команд, не входящих в список топовых. Теперь же «красным» предстоит померяться силами с «Кристал Пэласом».

Кристал Пэлас

О выступлении «Кристал Пэлас» тоже нельзя сказать чего-либо хорошего, так как они, прежде всего, проиграли свою встречу «Арсеналу» 0:2. Попытки создать что-либо острое при участии Джеффри Шлуппа не привели ни к чему убедительному: два опасных момента на стыке таймов в голы не воплотились, да и под конец «Пэлас» сам себе привез гол. Печальное начало сезона. Можно было бы сказать, что не все безнадежно, да вот только календарь команды Патрика Виейра таков, что их во втором туре ждет еще один сложный матч.

Прогноз

И снова мы обращаемся к букмекерской конторе WinLine, чтобы узнать расклады перед игрой. Начнем, по сложившейся традиции, с исходов. Нет смысла представлять фаворита, просто скажем, что на него предлагается кэф 1.2, на ничью 6.6, а на успех «Пэласа» 13.0. Просим тщательно подумать и довериться не только логике, но и интуиции, поскольку в первом туре сгорели очень многочисленные ставки тех, кто ставил на успех «Ливерпуля». Если кому-то интересно сочетание исхода и тотала, то сейчас вы увидите варианты подобных ставок не только в пределах чисто всего матча, но и по таймам отдельно.

Итак, на лидерство «Ливерпуля» в первом тайме с тоталом больше 1.5 предлагается кэф 2.75, с тоталом меньше 1.5 – кэф 3.0; во втором тайме аналогичные тоталы оборачиваются кэфами 1.99 и 3.25. Ничья в первом тайме при тотале больше 1.5 (то есть любая результативная) возможна с кэфом 10.0, а при тотале меньше 1.5 (то есть 0:0) – с кэфом 3.4; во втором тайме аналогичные варианты соответствуют кэфам 8.2 и 4.8. На выигранный «Пэласом» первый тайм с тоталом меньше 1.5 дается кэф 12.0, на второй тайм с тем же тоталом – 13.0 (при тотале больше 1.5 и вовсе заоблачные 40 или 28 соответственно). То есть букмекеры предсказывают, что «Ливерпулю» не должно составить труда как минимум выиграть первый тайм.

Что касается исхода всего матча с тоталом, то на выигрыш «Ливерпуля» с тоталом больше 1.5 предлагается кэф 1.32, при тотале больше 2.5 кэф возрастает до 1.62, а при больше 3.5 – до 2.45. Победа с тоталом меньше 2.5 привязана к кэфу 3.4. Любая результативная ничья (то есть тотал больше 1.5) соответствует кэфу 8.6, а нулевая ничья (тотал меньше 1.5) – кэфу 19.0. Самый более-менее адекватный кэф на победу «Пэласа» – это тотал меньше 3.5 с кэфом 16.0 (при тотале больше 1.5 кэф достигает 20.0). Вероятность потери очков «красными» низкая, но все-таки «Фулхэм» не волновало, какие у них шансы перед матчем…

Ну а если вы не рискуете после первого тура заряжать на исход, то предлагаем вам тотал без исхода. На тотал больше 2.5 предлагается кэф 1.52, на тотал меньше этой отметки – кэф 2.36. Тотал больше 3.5 оценивается кэфом 2.29, меньше 3.5 – кэфом 1.55. Результативным матч точно должен быть, как и в первом туре. Плюс букмекеры предсказывают, что могут забить обе команды (кэф 2.19 на это), хотя кэф на то, что забивать будет только команда Юргена Клоппа, пониже (1.8). Можно зарядить с кэфом 25 на то, что забьет только «Пэлас». Или с кэфом 21 на то, что голов не будет.

И кратко о форах на матч и таймы по отдельности. Нулевая фора в пользу команды Юргена Клоппа соответствует кэфу 1.04, а вот у команды Патрика Виейра этот кэф уже 8.45. У «Ливерпуля» нулевой форе по итогу первого тайма соответствует кэф 1.1, а по итогу второго (и только второго) – 1.08. У «Пэласа» нулевая фора после первого тайма может быть выражена кэфом 5.85, а после второго тайма – 6.5. Если говорить о кэфах на минусовую фору «Ливерпуля» (-1.5), то на первый тайм это составляет 3.15, на второй – 2.43, на всю игру – 1.59. Плюсовая аналогичная фора «Пэласа» (+1.5) выражается в следующих кэфах: 1.29 в первом тайме, 1.45 во втором тайме, 1.52 по итогам всей встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (кэф 1.52), обе команды забьют (кэф 2.19)

Теория вероятностей предусматривает, что могут произойти два события подряд, но вряд ли в данном случае речь пойдет именно о повторении исхода матча «Ливерпуля» против «Фулхэма». Скорее, лучше поставить на повторение тотала и голы с обеих сторон. Если Клопп проведет разбор ошибок должным образом (а он способен это сделать), то тогда его команда возьмет свои три очка. Хотя и от Патрика Виейра тоже следует ожидать того, что он тоже захочет отобрать очки.

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Где смотреть матч Ливерпуль – Кристал Пэлас

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