Хавбек ЦСКА Здьелар: «В Москве людей живет больше, чем во всей Сербии, наверное. Но пробки здесь и в Белграде почти одинаковые»

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Новичок ЦСКА Саша Здьелар сравнил Москву и Белград.

– Какие у вас первые впечатления о России?

– Это огромная страна, Москва – огромный город. В нем людей живет больше, чем во всей Сербии, наверное. С Белградом сложно сравнивать – город тоже немаленький, но, конечно, не такой как Москва.

Я здесь всего неделю, пока сложно что-то говорить, но пробки в Москве и Белграде почти одинаковые. Когда еду здесь на машине, понимаю, что город просто очень большой, но мне еще предстоит познакомиться с ним ближе, – сказал сербский полузащитник.

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