«ПСЖ» за 25 млн евро покупает Руиса. Навас может перейти в «Наполи», но не в рамках этой сделки

Полузащитник Фабиан Руис переходит в «ПСЖ» из .

Corriere dello Sport пишет, что французский клуб предлагает за хавбека, контракт которого с «Наполи» истекает летом 2023 года, около 25 млн евро. Переговоры между «Наполи» и «ПСЖ» вошли в завершающую фазу.

Журналист Джанлука Ди Марцио уточняет, что итальянский клуб хотел бы получить за игрока 30 млн евро, но может понизить требования, так как следующим летом Руис может уйти бесплатно.

В «Наполи» на правах аренды может перейти вратарь «ПСЖ» . Фабрицио Романо пишет, что голкипера не включат в сделку по Руису. Его переход будет оформлен отдельно.

Руис пропустил вчерашний товарищеский матч «Наполи» с «Эспаньолом» (0:0), и клуб объяснил его отсутствие мышечным переутомлением.

Фабрицио Романо подтверждает, что Руис крайне близок к переходу в . Сделка может быть закрыта совсем скоро. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш – большой поклонник таланта испанца.

Кампуш на протяжении нескольких недель общался с агентами Руиса, чтобы узнать, какие топ-клубы заинтересованы в подписании Фабиана на правах свободного агента следующим летом. В результате стороны решили оформить сделку по ходу нынешнего трансферного окна.

Статистику 26-летнего полузащитника можно изучить здесь.