«ПСЖ» за 25 млн евро покупает Руиса. Навас может перейти в «Наполи», но не в рамках этой сделки

Полузащитник Фабиан Руис переходит в «ПСЖ» из «Наполи».
Corriere dello Sport пишет, что французский клуб предлагает за хавбека, контракт которого с «Наполи» истекает летом 2023 года, около 25 млн евро. Переговоры между «Наполи» и «ПСЖ» вошли в завершающую фазу.
Журналист Джанлука Ди Марцио уточняет, что итальянский клуб хотел бы получить за игрока 30 млн евро, но может понизить требования, так как следующим летом Руис может уйти бесплатно.
В «Наполи» на правах аренды может перейти вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас. Фабрицио Романо пишет, что голкипера не включат в сделку по Руису. Его переход будет оформлен отдельно.
Руис пропустил вчерашний товарищеский матч «Наполи» с «Эспаньолом» (0:0), и клуб объяснил его отсутствие мышечным переутомлением.
Фабрицио Романо подтверждает, что Руис крайне близок к переходу в «ПСЖ». Сделка может быть закрыта совсем скоро. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш – большой поклонник таланта испанца.
Кампуш на протяжении нескольких недель общался с агентами Руиса, чтобы узнать, какие топ-клубы заинтересованы в подписании Фабиана на правах свободного агента следующим летом. В результате стороны решили оформить сделку по ходу нынешнего трансферного окна.
Статистику 26-летнего полузащитника можно изучить здесь.