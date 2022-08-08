Хавбек «Спартака» Мартинс о 3 победах кряду: «Cохраним ментальность победителей, надеюсь»

высказался о результатах «Спартака» в Мир .

«Победа над «Уралом» была отличной, мы очень довольны своей игрой. «Спартаку» нужно продолжать выигрывать, не сбавляя оборотов. Нам необходимо работать дальше!

Три победы команды подряд — плоды нашей усердной работы, мы трудимся именно для этого. Я надеюсь, что мы сохраним ментальность победителей, которая сейчас у нас есть, и продолжим дальше в том же духе», — сказал хавбек «Спартака».

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