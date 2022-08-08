«Пора Бакаеву о себе заявить. Ставлю на то, что он заменит Клаудиньо». Семшов о травме бразильца

высказался о том, кто может заменить Клаудиньо в «Зените».

Хавбек пропустит 4-5 недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

— Для «Зенита» — это потеря. Футбол — контактный вид спорта, и травмы неизбежны. Игрок, который заменит Клаудиньо, должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.

— Скорее всего, тренерский штаб будет выбирать между Мантуаном и Бакаевым. Кто достоин играть в страте?

— Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича. Пора Бакаеву о себе заявить. Зелимахан – одаренный, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.

— То, что бразилец выбыл на долгий срок, это преимущество для конкурентов?

— Нет. «Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» – Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста, – сказал экс-игрок и «Динамо».