Гуренко о «Локо»: «Одно из главных разочарований сезона. Каждая линия требует качественного усиления»

Теги Локомотив Сергей Гуренко премьер-лига Россия Футбол

Сергей Гуренко оценил старт «Локомотива» в сезоне Мир РПЛ.

После 4 туров железнодорожники занимают в таблице 13-е место.

«Мне кажется, каждая линия требует усиления, причем качественного. Не для глубины состава. Но чтобы говорить о возможной селекции, надо находиться в клубе, понимать, как обстоят дела.

Что касается нынешнего состава, не вижу потенциала для попадания в тройку. Если оставить за скобками «Зенит», считаю, в этом году могут выстрелить и ЦСКА, и «Спартак». Надо смотреть по дистанции, но сейчас «Локомотив» — одно из главных разочарований на старте сезона», — сказал экс-игрок «Локо».

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