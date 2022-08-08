«Урал» к игре с «Факелом», вероятно, будет готовить Евгений Аверьянов в случае отставки Шалимова. Потом могут назначить экс-тренера клуба («РБ-Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Игорь Шалимов Урал отставки Денис Клюев Факел Виктор Гончаренко Евгений Аверьянов Футбол

Стало известно, кто будет новым главным тренером «Урала» в случае отставки Игоря Шалимова.

С большой долей вероятности, к матчу 5-го тура Мир РПЛ команду будет готовить Евгений Аверьянов, ассистент Шалимова, сообщает «РБ-Спорт».

В качестве долгосрочной замены «Урал» рассматривает как назначение специалиста из системы клуба (речь о Денисе Клюеве, главном тренере «Урала-2»), так и приглашение тренера, который ранее уже работал в системе екатеринбуржцев (речь может идти о Викторе Гончаренко).

После 4 туров «Урал» замыкает таблицу РПЛ, не набрав ни одного очка.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные