«Урал» к игре с «Факелом», вероятно, будет готовить Евгений Аверьянов в случае отставки Шалимова. Потом могут назначить экс-тренера клуба («РБ-Спорт»)

Стало известно, кто будет новым главным тренером «Урала» в случае отставки .

С большой долей вероятности, к матчу 5-го тура Мир РПЛ команду будет готовить Евгений Аверьянов, ассистент Шалимова, сообщает «РБ-Спорт».

В качестве долгосрочной замены «Урал» рассматривает как назначение специалиста из системы клуба (речь о , главном тренере «Урала-2»), так и приглашение тренера, который ранее уже работал в системе екатеринбуржцев (речь может идти о ).

После 4 туров замыкает таблицу , не набрав ни одного очка.