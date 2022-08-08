«Урал» к игре с «Факелом», вероятно, будет готовить Евгений Аверьянов в случае отставки Шалимова. Потом могут назначить экс-тренера клуба («РБ-Спорт»)

Стало известно, кто будет новым главным тренером «Урала» в случае отставки Игоря Шалимова.
С большой долей вероятности, к матчу 5-го тура Мир РПЛ команду будет готовить Евгений Аверьянов, ассистент Шалимова, сообщает «РБ-Спорт».
В качестве долгосрочной замены «Урал» рассматривает как назначение специалиста из системы клуба (речь о Денисе Клюеве, главном тренере «Урала-2»), так и приглашение тренера, который ранее уже работал в системе екатеринбуржцев (речь может идти о Викторе Гончаренко).
После 4 туров «Урал» замыкает таблицу РПЛ, не набрав ни одного очка.