Рой Кин: «Холанд забьет 30, 40 голов в АПЛ, удачи защитникам. Его перемещения – как у Роналду, он очень активен в штрафной»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин похвалил форварда Эрлинга Холанда.
Норвежец оформил дубль в дебютном матче за «Манчестер Сити» в АПЛ – против «Вест Хэма» (2:0).
«Очень комфортная победа для «Сити». Люди сомневались, что Холанд сможет быстро освоиться в АПЛ. Но он показал высокое мастерство, он делал отличные рывки. У него будут моменты, что мы сегодня и видели.
Люди говорят о том, что он забьет 20 с лишним голов. Но он исполняет пенальти, так что у него будет 30, 40 голов.
Если он избежит травм, то моменты у него будут, учитывая его партнеров. Удачи защитникам, которые будут против него выходить.
Его перемещения, забегания – как у Роналду. Он тоже не хочет слишком уж активно вмешиваться в ход игры, но когда дело касается работы в штрафной, то он очень активен», – сказал Кин.