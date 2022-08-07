Рой Кин: «Холанд забьет 30, 40 голов в АПЛ, удачи защитникам. Его перемещения – как у Роналду, он очень активен в штрафной»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин похвалил форварда .

Норвежец оформил дубль в дебютном матче за в – против (2:0).

«Очень комфортная победа для «Сити». Люди сомневались, что Холанд сможет быстро освоиться в АПЛ. Но он показал высокое мастерство, он делал отличные рывки. У него будут моменты, что мы сегодня и видели.

Люди говорят о том, что он забьет 20 с лишним голов. Но он исполняет пенальти, так что у него будет 30, 40 голов.

Если он избежит травм, то моменты у него будут, учитывая его партнеров. Удачи защитникам, которые будут против него выходить.

Его перемещения, забегания – как у Роналду. Он тоже не хочет слишком уж активно вмешиваться в ход игры, но когда дело касается работы в штрафной, то он очень активен», – сказал Кин.