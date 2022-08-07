Холанд после дубля в дебютном матче АПЛ: «Хороший старт. Мог забить больше»

Нападающий прокомментировал свой дебют в .

Норвежец сделал дубль в матче 1-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:0).

– Это было хорошо. Хороший старт, тут нечего сказать, кроме этого. Плюс счет 2:0. Хорошо получить несколько минут в начале сезона, и мы должны продолжать в том же духе.

– Мог ли ты забить больше?

– Да. Я должен был пользоваться [моментом с участием Гюндогана]. Все дело в связках, которые мы нарабатываем каждый день на тренировках и занятиях, чтобы становиться лучше. Все придет.

Было пару хороших празднований, так что я счастлив. Приятно, что отец видел оба гола, так как это важный момент для меня как дебютанта в этом турнире.

Кроме того, прошло уже почти 30 минут с тех пор, как я забил последний гол, так что я должен продолжать в том же духе, – сказал Холанд в эфире Sky Sports.