Магуайр о проигрыше «МЮ» «Брайтону»: «0:2 к перерыву – это кошмар. 1-й гол стал болезненным ударом»

Защитник подвел итоги матча с (1:2) в .

«Мы вышли на матч с хорошим настроением, у нас была хорошая предсезонная подготовка, но 0:2 на «Олд Траффорд» к перерыву – это худший возможный старт. Мы были недостаточно хороши. Один мяч удалось отыграть, но мы немного выдохлись.

В начале игры мы действовали хорошо, вели игру, контролировали ее. Но первый гол стал болезненным ударом. Нужно не позволять пропущенному голу настолько выбивать нас из колеи. А 0:2 к перерыву – это кошмар.

В перерыве говорили о том, что следующий гол должны забить мы. И во втором тайме можно было увидеть хорошие отрезки в нашем исполнении. Однако в целом мы сделали недостаточно. Мы оказывали серьезное давление на соперника, много владели мячом, однако следует играть чуть более креативно.

Все знали, какая стоит задача. Прошлый сезон был плохим. Пришел новый тренер, который старается привить свою философию. Однако в моменты, когда у нас что-то не получается, мы выглядим слишком уязвимыми», – заявил капитан в интервью Sky Sports.

«МЮ» проиграл 1-й матч при тен Хаге, уступив «Брайтону» – 1:2. Роналду вышел во 2-м тайме