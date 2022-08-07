Шешко не уйдет из «Зальцбурга» летом, несмотря на интерес «Реала», «МЮ» и «Челси». Так сказал директор

Спортивный директор исключает уход форварда Беньямина Шешко этим летом.

«Он точно останется. Ходит много слухов о том, сколько нам предлагали и куда он перейдет. И это естественно, когда молодой игрок выступает на таком уровне и обладает таким потенциалом.

Но он точно останется с нами. Он и сам уже сказал, что не уйдет. Ему здесь комфортно и использует ближайшие месяцы для того, чтобы сделать еще несколько шагов вперед в своем развитии. «Зальцбург» ему сейчас идеально подходит», – сказал Кристоф Фройнд Sky.

Ранее сообщалось, что интерес к Шешко проявляют , , , и иные клубы. Со статистикой 19-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.