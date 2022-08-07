Шульц в ответ на обвинения в насилии писал своей девушке, что у него «сорвало крышу» из-за брошенной чашки

В сети появилась переписка обвиняемого в домашнем насилии игрока и его бывшей девушки.

Полиция начала расследование после заявления девушки, которая утверждает, что футболист в числе прочего бил ее по животу, когда она была беременна.

После этого девушка написала игроку: «Я умираю от боли в животе». В той переписке Шульц просил у своей подруги прощения, добавив, что «ненавидит себя за это».

В январе 2020 года случился другой инцидент, после которого девушка написала защитнику дортмундцев: «Какое ты имеешь право бить меня, душить, таскать по земле, бросать зеркало мне в голову?» Шульц ей ответил: «Перестань обострять, ты бросила ту чашку, и у меня сорвало крышу».

В марте того же года девушка отправляла футболисту фотографии синяков. В ответ он прислал ей селфи с преувеличенно грустным выражением лица.