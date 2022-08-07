Мариано не уйдет из «Реала» этим летом. Он хочет получить все 4,5 млн евро за оставшийся год контракта

Нападающий Мариано Диас отказался уходить из «Реала», хотя в клубе на него не рассчитывают.

Форвард давно дал понять руководству мадридского клуба, что не станет рассматривать предложения об уходе. С тех пор его позиция не поменялась. Мариано хочет остаться в «Реале» до конца срока контракта, истекающего летом 2023 года, чтобы получить всю положенную по соглашению зарплату, пишет Marca.

В игрок зарабатывает 4,5 млн евро в год, и ни одна другая испанская команда не может столько предложить Диасу. Со стороны зарубежных клубов, способных платить такую сумму, интереса к 29-летнему форварду нет.

Мариано четко дал «Реалу» понять, что не пойдет на отказ от какой-либо части зарплаты, прописанной в его контракте.

В клубе не удивлены такому исходу, ведь уже три сезона подряд Мариано отказывается уходить из-за большой зарплаты в «Реале». Форварда не смущает тот факт, что он практически не будет играть. За четыре сезона в «Реале» он сыграл 1907 минут из 18810 возможных, и его такое положение дел устраивает.

Несмотря на уход Луки Йовича и Борхи Майораля, положение Диаса в «Реале» не изменится. Карло Анчелотти намерен использовать Эдена Азара, Родриго Гоэса и Марко Асенсио в качестве альтернатив для Карима Бензема.

В «Реале» чувствуют глубокое разочарование в связи с позицией Мариано, ведь полное отсутствие спортивных амбиций не соответствует ценностям клуба, воспитанником которого он является.