Тен Хаг об уходе Роналду с матча против «Райо»: «Много игроков ушло. Неправильно, что все внимание на Криштиану»

Эрик тен Хаг прокомментировал уход Криштиану Роналду со стадиона до завершения игры с «Райо».
Португалец, для которого этот товарищеский матч за «Манчестер Юнайтед» стал первым в межсезонье, был заменен в перерыве. Он покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.
«Теперь я должен отметить, что было много игроков, которые ушли. Но все внимание сосредоточено на Криштиану. Это неправильно.
Так что проведите исследование и разберитесь, сколько игроков осталось. Многие игроки ушли», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».