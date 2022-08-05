Тен Хаг об уходе Роналду с матча против «Райо»: «Много игроков ушло. Неправильно, что все внимание на Криштиану»

Эрик тен Хаг прокомментировал уход со стадиона до завершения игры с «Райо».

Португалец, для которого этот товарищеский матч за «Манчестер Юнайтед» стал первым в межсезонье, был заменен в перерыве. Он покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Теперь я должен отметить, что было много игроков, которые ушли. Но все внимание сосредоточено на Криштиану. Это неправильно.

Так что проведите исследование и разберитесь, сколько игроков осталось. Многие игроки ушли», – сказал главный тренер .