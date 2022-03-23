Погба о депрессии: «У меня это началось в «Манчестер Юнайтед» при Моуринью»

рассказал, как справляется с депрессией по ходу своей карьеры.

«Я сталкивался с ней несколько раз по ходу карьеры. Иногда ты не понимаешь, что это депрессия, просто хочешь изолироваться, и это самые очевидные признаки.

У меня лично это началось в «Манчестер Юнайтед» при . Ты задаешь себе вопросы, твоя ли это вина, потому что ранее ты никогда с таким не сталкивался.

Да, безусловно, мы зарабатываем большие деньги и не жалуемся, но в то же время у нас случаются в жизни ситуации, которые могут быть тяжелее, чем у других. Доходы не значат, что ты всегда будешь счастлив. Это так не работает.

В непростые периоды я концентрируюсь на семье и друзьях. При этом желание побеждать в матчах и прогрессировать меня не покидает. Хоть и не всегда бывает просто, я не хочу, чтобы негативные моменты затмевали все, чего я достиг», – признался хавбек .