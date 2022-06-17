Погба о конфликте с Моуринью в «МЮ»: «Я восстанавливался от травмы в Майами, меня там засняли, и Жозе отправил фото Райоле. Мне это совсем не понравилось»

рассказал, как испортились его отношения с в .

«Все началось тогда, когда я получил травму. Я решил отправиться в Майами и восстанавливаться там. Какой-то папарацци сфотографировал меня с женой. Этот снимок Моуринью отправил [агенту] Райоле.

Мне это не понравилось. Совсем не понравилось. Я сказал Моуринью: «Вы это серьезно? Я травмирован, но прихожу тренироваться трижды в день. Вы меня за кого принимаете? Я не такой, как другие игроки».

Для меня это была новая ситуация. Я не привык к проблемам с тренером. Но если бы я завтра встретил Моуринью, то посмеялся бы с ним. Не держу зла на него», – сказал полузащитник в документальном фильме The Pogmentary на Amazon Prime.