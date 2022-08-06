Федотов перед «Факелом»: «ЦСКА нужно держать ухо востро. Без борьбы ничего не добьешься»

Главный тренер ЦСКА высказался в преддверии матча с .

«Воронежцы действительно заслужили добрых слов за первые матчи. Команда обученная, прекрасно знает, что нужно делать на поле. Заметно, что у «Факела» боевой характер, дружный коллектив, все отдаются на поле без остатка.

Кроме того, воронежцы очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. «Факел» отлично готов функционально, после перерыва забивает голы, спасает игры. Предстоит, как всегда, напряженный поединок. В чем-то он может быть похожим на тот, что мы провели в Нижнем Новгороде [2:2].

Мы смотрим весь чемпионат, и просто так, без борьбы, ничего не добьешься. Нам нужно держать ухо востро, постараться сыграть на своих сильных качествах», – сказал .

Матч 4-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Факел» состоится сегодня, начало – в 17:30 по московскому времени.