Безбородов назначен на матч «Краснодар» – «Локомотив», Кукуян – на игру «Урал» – «Спартак»

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Назначены судьи на матчи 4-го тура Мир РПЛ

6 августа (суббота)

«Урал»«Спартак»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Евгений Кукуляк.

ЦСКА«Факел»: судья – Ян Бобровский, ВАР – Сергей Карасев.

«Краснодар»«Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Игорь Панин.

«Ахмат»«Зенит»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Анатолий Жабченко.

7 августа (воскресенье)

«Торпедо»«Химки»: судья – Алексей Амелин, ВАР – Анастасия Пустовойтова.

«Крылья Советов»«Динамо»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Артем Любимов.

«Ростов»«Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Павел Шадыханов.

«Сочи»«Пари НН»: судья – Антон Фролов, ВАР – Сергей Карасев.

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