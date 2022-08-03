Безбородов назначен на матч «Краснодар» – «Локомотив», Кукуян – на игру «Урал» – «Спартак»

Назначены судьи на матчи 4-го тура Мир РПЛ.
6 августа (суббота)
«Урал» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Евгений Кукуляк.
ЦСКА – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ВАР – Сергей Карасев.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ВАР – Игорь Панин.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Анатолий Жабченко.
7 августа (воскресенье)
«Торпедо» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ВАР – Анастасия Пустовойтова.
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ВАР – Артем Любимов.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ВАР – Павел Шадыханов.
«Сочи» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ВАР – Сергей Карасев.