Вальдано о Месси: «На какой бы позиции он ни играл, кажется, что он был рожден, чтобы играть именно там. Лео, как и все гении, родился со знанием своего дела»

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Хорхе Вальдано высказался об игре Лионеля Месси.

«Месси, как и все гении, родился со знанием своего дела, и на какой бы позиции он ни играл – вингера в начале, позже ложной «девятки», а теперь плеймейкера, – кажется, что он был рожден, чтобы играть именно там. 

Теперь, приспосабливаясь к своим годам, он стал плеймейкером. Он переживает переломный момент, который позволит ему быть более вовлеченным в игру и играть более важную роль в команде.

И это лучшее, что может случиться с Аргентиной, – когда мяч находится в ногах лучшего игрока в мире», – сказал бывший генеральный директор «Реала». 

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