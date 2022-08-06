Вальдано о Месси: «На какой бы позиции он ни играл, кажется, что он был рожден, чтобы играть именно там. Лео, как и все гении, родился со знанием своего дела»

высказался об игре .

«Месси, как и все гении, родился со знанием своего дела, и на какой бы позиции он ни играл – вингера в начале, позже ложной «девятки», а теперь плеймейкера, – кажется, что он был рожден, чтобы играть именно там.

Теперь, приспосабливаясь к своим годам, он стал плеймейкером. Он переживает переломный момент, который позволит ему быть более вовлеченным в игру и играть более важную роль в команде.

И это лучшее, что может случиться с Аргентиной, – когда мяч находится в ногах лучшего игрока в мире», – сказал бывший генеральный директор «Реала».