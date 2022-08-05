Алвес о том, что Месси может обойти его по числу трофеев: «Это еще одна голевая, которую я на него делаю»

с юмором отреагировал на то, что Лео Месси может обойти его по числу выигранных трофеев.

31 июля Месси в составе стал победителем Суперкубка Франции. Это 41-й трофей в карьере аргентинца.

Больше трофеев лишь у Алвеса – 46. Однако есть мнение о том, что у бразильца 42 трофея. Под сомнение ставятся победа в чемпионате штаба Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку «ПСЖ», и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.

Комментируя новость бразильского медиа TNT Sports о сократившемся отставании Месси по числу выигранных трофеев, защитник написал: «Не о чем беспокоиться. Это еще одна голевая, которую я на него делаю».