Уткин об Акинфееве: «У сборной нет проблем с вратарем. И на ЧМ без него не было бы»

Журналист Василий Уткин прокомментировал возможное возвращение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в сборную России.

«Думаю, что у сборной России нет проблемы с вратарем. И не было бы на , если бы вдруг не смог сыграть Акинфеев.

Да, он лучший вратарь России за отчетный период, возможно, даже и сейчас. Но заменил же его однажды совершенно безболезненно на этой позиции Малафеев в финальных играх чемпионата Европы.

Короче говоря, я не вижу в этом колоссальной проблемы. Это, в общем-то, скорее больше характеризует желание Черчесова.

Что это за желание в моем понимании? Я уже несколько раз говорил, что, по-моему, Черчесов собирается уходить после чемпионата Европы из сборной России.

Наверняка я этого не знаю, но он относится к как к пику формы существования этой команды, которую он пока принципиально не обновляет.

Любой интерес Черчесова к возвращению Акинфеева подтверждает ту мысль, что он действительно видит у сборной серьезные возможности на Евро и хочет, чтобы она предстала там в идеальном, по его мнению, составе этого поколения», – сказал Уткин.

На Евро должен играть Акинфеев. Игорь может согласиться

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