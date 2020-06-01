Кудряшов о ЧМ-2018: «Дзюба вел за собой, был вожаком. Он открылся для меня с новой стороны»

Защитник поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.

«Запомнилось, какой у нас получился коллектив. Обычно говорят, что люди в команде сближаются после совместных мероприятий, командных ужинов. В сборной ничего такого не было, но нас объединила идея доказать всей стране, что мы чего-то да можем. Об этом много не говорилось, но внутри у каждого это было.

В каждой команде есть лидеры. Конечно, самый главный – . Он очень хороший мотиватор, на каждую игру находил правильные слова.

– настоящий лидер! Он такой человек, который мало говорит, но много делает, своей уверенностью и харизмой подает пример молодым игрокам.

На ЧМ для меня с новой стороны открылся . То, что он говорил в раздевалке и на поле, было сильно. Он вел за собой, был вожаком, своим примером показывал, все видели это и старались, отдавали себя. Думаю, для Дзюбы такая роль тоже была чем-то новым.

После выхода из группы нам было неважно, с кем играть в 1/8 финала. И Испания, и Португалия считались топ-сборными. Но учитывая, что у испанцев поменялся тренер и обстановка в команде была неидеальная, вариант с Испанией нам казался лучше», – рассказал Кудряшов.