Виейра пнул фаната «Эвертона», выбежавшего на поле после матча и показывавшего средний палец тренеру

пнул болельщика «Эвертона», выбежавшего на поле и провоцировавшего тренера.

После матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас» (3:2), в котором хозяева отыгрались со счета 0:2 и обеспечили себе место в АПЛ, толпа фанатов выбежала на поле.

Один из фанатов «ирисок» подбежал к тренеру и начал показывать уходящему с поля Виейра средний палец в лицо.

После этого 45-летний специалист развернулся, схватил фаната за руку и пнул по ногам, в результате чего тот упал.

Виейра не стал комментировать произошедшее: «Мне нечего сказать по этому поводу».

Фанаты «Эвертона» дважды выбежали на поле. Сначала праздновали камбэк, потом – невылет из АПЛ

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