«Аталанта» объявила о трансфере вингера Лукмана из «Лейпцига» за 15 млн евро

Вингер Адемола Лукман покинул и перешел в Серию А.

О трансфере 24-летнего нигерийца объявила .

По данным инсайдера , сделка обошлась бергамаскам в 15 млн евро, включая бонусы.

Как сообщает журналист Николо Скира, контракт с футболистом заключен до 2026 года, имеется опция продления еще на сезон.

Прошлый сезон Лукман провел в аренде в «Лестере» и забил 6 голов за 26 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: atalanta.it

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