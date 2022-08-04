Группа Англии на ЧМ-2022: соперники в составе группы B

Сложно представить Чемпионат мира по футболу без родоначальников этого вида спорта, хотя такое случалось. Мировое первенство в Катаре возьмет старт 21 ноября. Финальный матч состоится 18 декабря, и в нем мечтает сыграть сборная Англии. Для этого сначала ей придется занять одно из первых двух мест в группе В.

Соперники сборной Англии в группе B

На первый взгляд сборная Англии фаворит своей группы. Но для каждого соперника матч с англичанами будет носить принципиальный характер. Бывало так, что Три льва не выдерживали психологической нагрузки, хотя на этот раз они настроены гораздо более уверенно.

Расписание матчей сборной Англии

21 ноября, Эр-Райян. Англия — Иран, стадион «Халифа Интернешнл», начало в 16:00;

25 ноября, Эль-Хаур. Англия — США, стадион «Эль-Бейт», начало в 22:00;

29 ноября, Эр-Райян. Уэльс — Англия, стадион «Ахмед Бин Али», начало в 22:00.

Путь сборной Англии на Чемпионат мира 2022

Для того чтобы попасть на ЧМ-2022 сборная Англии должна была занимать первое место в европейской отборочной группе I. Ее соперниками были команды Польши, Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино. Команда Гарета Саутгейта не испытала каких-либо проблем, не потерпела ни одного поражения и лишь дважды сыграла вничью 1 : 1 дома с венграми и в гостях со сборной Польши. Некоторые матчи Англия заканчивала с результатами 5 : 0 и 10 : 0 — Сан-Марино, дважды с Албанией по 5 : 0, с Андоррой 4 : 0 и 5 : 0.