Группа C на ЧМ 2022 — состав участников

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре состоится очередной, 22-й по счету Чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные. На предварительном этапе они будут разбиты на восемь групп.

В группе С будут играть следующие команды:

Расписание матчей

Первый тур

22 ноября, 13:00. Аргентина — Саудовская Аравия, стадион «Лусаил», Лусаил

22 ноября, 19:00. Мексика — Польша, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Второй тур

26 ноября, 16:00. Польша — Саудовская Аравия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

26 ноября, 22:00. Аргентина — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Третий тур

30 ноября, 22:00. Польша — Аргентина, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

30 ноября, 22:00. Саудовская Аравия — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Примечание: время начала матчей указано московское.