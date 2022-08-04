Группа C на ЧМ 2022 — состав участников

С 21 ноября по 18 декабря в Катаре состоится очередной, 22-й по счету Чемпионат мира по футболу, в котором примут участие 32 сборные. На предварительном этапе они будут разбиты на восемь групп.
В группе С будут играть следующие команды:
Расписание матчей
Первый тур
- 22 ноября, 13:00. Аргентина — Саудовская Аравия, стадион «Лусаил», Лусаил
- 22 ноября, 19:00. Мексика — Польша, стадион «Рас Абу Абуд», Доха
Второй тур
- 26 ноября, 16:00. Польша — Саудовская Аравия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
- 26 ноября, 22:00. Аргентина — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил
Третий тур
- 30 ноября, 22:00. Польша — Аргентина, стадион «Рас Абу Абуд», Доха
- 30 ноября, 22:00. Саудовская Аравия — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил
Примечание: время начала матчей указано московское.